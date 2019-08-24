Массовое отравление в Бачойском детском саду: число пострадавших выросло до 31-го человека

Количество отравившихся в Бачойском детском саду выросло до 31-го человека. В их числе 29 детей и двое взрослых. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности собрали все необходимые пробы и ждут результатов анализов, чтобы выяснить, что стало причиной отравления. До окончания проверки детсад закрыли.

Большая часть пострадавших, 27 человек, госпитализированы. Четверо детей лечатся амбулаторно. 18 больных доставили в столичную Детскую инфекционную больницу. Врачи говорят, что у пациентов обычные для пищевого отравления симптомы: высокая температура, рвота, диарея. Медики оценивают состояние здоровья детей как среднее.

После этого инцидента детсад временно закрыли. Сегодня там находилось несколько работников. Они, однако, заперлись внутри и не хотели общаться с прессой. Мэр Бачоя говорит, что власти изучают несколько версий причины отравления.

"Мы рассматриваем вероятность того, что пищу готовили в ненадлежащих условиях. Источником инфекции могли также быть ребенок, сотрудник учреждения или продукты которые привез поставщик" сказал мэр коммуны Бачой Виталий Шаларь .

Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности взяли 29 проб. Результаты анализов будут готовы через пять дней. .

"Мы проверили продукты. Все документы на них в порядке. Сейчас мы проверяем условия в которых готовилась пища и персонал, которым этим занимался" отметила и.о. директора НАПБ Элла Малай.

Бачойский детсад №101 посещают около 50 детей.