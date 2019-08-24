Прогноз погоды в Молдове на выходные

В субботу, 24 августа, в Молдове переменная облачность. До 26 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с жарой.

В Бричанах и Сороках прогнозируют 28 градусов, в Бельцах - на градус выше. В Оргееве плюс 30, в Тирасполе до 31. В Леове воздух прогреется до 32-ух градусов, в Комрате и Кагуле 33 выше ноля.

В столице ночью ожидается 18 градусов, днем термометры покажут 31 градус. В ближайшее время погода существенно не изменится. Ночью прогнозируют до 19 градусов, днем до 34-ех.