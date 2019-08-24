В Кишиневе мужчина ехал в маршрутке, наполовину высунувшись из окна

В Кишиневе горожане продолжают ездить в набитых под завязку маршрутках. Накануне очевидцы сняли на видео, как мужчина ехал в микроавтобусе №186, наполовину высунувшись из окна.

Видео было опубликовано на Facebook. Некоторые пользователи соцсетей иронично подметили, что этому мужчине еще повезло, по сравнению с другими пассажирами, которые едут в забитой донельзя маршрутке.

Аналогичный случай произошел и сегодня утром. Очевидцы сняли на видео, как молодой человек едет в 121 маршрутке, высунув в окно голову.

Стоит отметить, что подобное путешествие весьма опасно.