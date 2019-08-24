На столичном кладбище воруют кресты с могил и сдают их на металлолом

Один из столичных пунктов по приему металлолома, похоже, собирает могильные кресты. Десятки ритуальных атрибутов сложены прямо у ворот склада, расположенного рядом с кладбищем "Святого Лазаря".

Менеджер пункта по приему металлолома сообщил, что действует по контракту. По его словам, старые кресты привозят к ним рабочие, а деньги за услугу перечисляются на счет погоста. Однако сами рабочие, убирающие на могилах, опровергают эту информацию.

"Не могу сказать, кто из рабочих приносит кресты. Я таких не знаю. Скорее всего это бездомные. Приходят, вытаскивают и уносят в другую сторону, они же и крадут".

Супружеская пара, проживающая в столице, рассказала журналистам, что с могилы их родственников пропал металлический крест.

По по факту кражи крестов с кладбища "Святого Лазаря" до сих пор не зарегистрировано ни одной жалобы в полицию.