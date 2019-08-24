8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытания реактивной установки произошел взрыв. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. Но врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения.
Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, и людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше. Это рассказали два сотрудника Архангельской областной клинической больницы, которые осведомлены о том, как оказывалась помощь пострадавшим, сообщает BBC.
Медики согласились поговорить с Русской службой Би-би-си на условиях анонимности. Свое желание общаться они объяснили тем, что, во-первых, боятся за свое здоровье, а во-вторых, не хотят, чтобы такая ситуация повторилась.
"Мы не хотим быть зачинателями "оранжевой революции", но больше всего мы не хотим, чтобы не дай бог, в следующий раз нам доставили не троих, а десятерых человек, и также скрыли бы информацию", - сказал один из них.
"Картина лучевого поражения развивалась по часам"
Троих пострадавших, по словам собеседников Би-би-си, отправили в Архангельскую областную клиническую больницу, еще троих - в городскую больницу имени Семашко (Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко), где есть оборудование для лечения пострадавших от радиации.
По словам источников Би-би-си, троих пострадавших привезли в больницу в "стабильно тяжелом состоянии". С полигона их забирали вертолеты санитарной авиации. Медики, которые сопровождали пострадавших, поняли, что те, вероятно, получили значительную дозу радиации.
Пострадавших привезли в приемный покой, их осмотрели врачи, после чего отправили в операционную для того, чтобы оказать помощь (о характере повреждений источники говорить не стали).
"В 12 часов дня стало известно о дозах радиации, а в 16:35 они поступили в больницу", - рассказали собеседники Би-би-си.
Примерно через час после того, как пациентов привезли в больницу, врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь.
"Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации", - рассказали они.
Как отметили оба собеседника Би-би-си, даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов.
Происходящее один из собеседников Би-би-си описал как хаос.
"Жуткий стресс ощущался"
Областная клиническая больница в Архангельске - это несколько старых корпусов и одно относительно новое семиэтажное здание. Именно в нем расположен приемный покой - и именно сюда 8 августа привезли пострадавших.
Когда они поступили в больницу, она не была закрыта, поскольку не было информации о радиационном заражении пациентов. В приемном покое оставались другие больные, поступали новые.
"У нас тут перинатальный центр, семиэтажное здание. Все самые сложные роды происходят там. Все самые тяжелые пациенты с области собираются именно в этой больнице. Именно в этой реанимации. Приемный покой закрыли примерно через час после того, как эти пациенты [пострадавшие во время испытания на полигоне] поступили. Когда со всем, с чем уже можно, они проконтактировали", - рассказали два медика.
Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи решили оставить их в операционной, чтобы остальная часть здания не была заражена. В результате они побывали только в приемном покое, коридоре и операционной.
9 августа в восемь утра пострадавших увезли в Москву, сказали два собеседника Би-би-си. Об их состоянии им ничего не известно. В четверг пресс-служба "Росатома" заявила, что пострадавшие при ЧП в Архангельской области идут на поправку.
После того, как пострадавших увезли в Москву, в этой части больницы провели дезактивацию.
"Дезактивацию проводили военные, Роспотребнадзор и военные службы Северодвинска. Это было 10-го и 12 августа", - рассказал один из собеседников Би-би-си.
"Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день - два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться", - возмущается один из собеседников Би-би-си.
По словам другого собеседника, персонал больницы испытал сильный стресс, многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии. Причиной этого состояния он назвал именно то, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.
"Просто в депрессии ходят, жуткий стресс ощущался, это гнетущее состояние было у всех. Тебя просто взяли и бросили… И после этого на тебя вдруг наваливается это страшное ощущение", - рассказал собеседник Би-би-си.
"Это полный беспредел со стороны нашего чиновничества", - добавил медик.
В ходе дезактивации военные забрали всю одежду пострадавших, носилки. Демонтировали ванну в приемном покое.
"Потому что она фонила так, что дезактивация ничего бы не изменила", - сказал один из медиков.
Стопроцентной уверенности в том, что больница была полностью дезактивирована, у сотрудников областной больницы нет.
"Как вы можете представить себе обработку стола компьютерного томографа? Или операционный стол с этими железками? Это же когда гладкая поверхность, там все - вымыл? Вымыл! Все вроде сошло. А вот это, тут же элементарно, затек крови, затек мыльного раствора..." - сказал собеседник Би-би-си.
Часть оборудования, которое не подлежало деактивации, вывезли на военном грузовике, рассказывает один из собеседников Би-би-си.
Сколько человек могли контактировать?
Информации о последствиях заражения по-прежнему крайне мало. Издание Moscow Times писало, что сотрудники ФСБ требовали от врачей, непосредственно контактировавших с пострадавшими, подписать соглашение о неразглашении. Это же подтвердили два собеседника Би-би-си.
В итоге в процессе эвакуации пострадавшие с полигона контактировали с сотрудниками спасательных служб, экипажами медицинских вертолетов, врачами, которые их сопровождали, бригадами скорой помощи. О состоянии этих людей собеседникам Би-би-си ничего не известно.
Всего с пострадавшими контактировали около 90 человек, сообщили Би-би-си два сотрудника Архангельской областной клинической больницы. Никому из этих людей не сообщили, что они контактируют с людьми, подвергшимися воздействию радиации.
Минздрав лишь спустя две недели после аварии на полигоне заявил, что у медиков, которые обследовали пострадавших, не выявили превышения допустимых уровней радиационного облучения.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава России сообщал, что специалисты Федерального медико-биологического агентства с 8-го по 16 августа в постоянном режиме обследовали 91 медицинского работника областной клинической больницы Архангельска.
"В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности", - заверили в ведомстве.
По словам одного из собеседников Би-би-си, в Москву на обследование отвезли только 21 человека из 57, которые дежурили в тот день в больнице. Остальных обследовали в Архангельске.
Это обследование было не всеобъемлющим и больше напоминало "профанацию с целью успокоить людей", утверждал в разговоре с Би-би-си один из собеседников.
Результаты обследования медиков будут переданы им не лично в руки, а через структуры министерства здравоохранения области, сообщают источники Би-би-си.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что необходимо установить, какие именно врачи заявляют о том, что они не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших после взрыва под Северодвинском. "Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличенно в данном случае нельзя говорить", - сказал Песков.
Публичной информации о состоянии здоровья гражданских специалистов, которые находились на полигоне в момент аварии и могли подвергнуться воздействию радиации, нет.
"Все было нарушено, ничего не было сделано"
По словам медиков, действия в случае радиоактивного заражения прописаны в разделе "Организация и тактика медицинской службы" (ОТМС) военно-медицинской службы.
"Это очень жесткие документы. Где должна проводиться дезактивация, какими средствами, какой контроль. Она может быть не одинарной", - рассказал один из собеседников Би-би-си.
По их словам, медиков вместе с оборудованием можно было вызвать на место происшествия, обеспечив им надлежащую защиту.
"Первый кордон дезактивации должен быть - это очаг. Доза там может быть только уменьшена, невозможно полностью дезактивировать в очаге, естественно. Второй - прилет вертолета в Васьково [аэропорт под Архангельском]. Третий кордон - перед шлагбаумом областной больницы, если уже решили [везти в нее]", - рассказал медик.
Если после этих мероприятий пациенты продолжали бы "фонить", их надо было бы отправить в больницу Семашко, где есть соответствующее оборудование, и туда бы прибыли бригады врачей из областной больницы.
"Это ОТМС, это азы, это знают все. И все было нарушено, ничего не было сделано из этого", - сказал источник Би-би-си.
Причины, по которым пострадавших на военном объекте повезли в гражданскую больницу, неизвестны. Неясно, кто принял такое решение.
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