Двухлетняя девочка пропал в Теленештах и была найдена в 5 км от дома

Двухлетний ребенок из села Киштельница Теленештского района пропал в субботу вечером, а после нескольких часов поисков усилиями полиции и местных жителей, девочку нашли в 5 км от дома.

По данным полиции, в субботу вечером, около 20.00, девочка вышла со двора и ушла в неизвестном направлении, передает Молдпрес.

Сразу после того, как полиция была уведомлена о пропаже ребенка, полицейские Теленешт совместно со спасателями и местными жителями приступили к поискам, которые продолжались всю ночь.

Малышка была найдена сторожем только около 6:00 утра. Она находилась в 5 км от дома, вблизи фруктового сада. Ребенок спал на земле, цел и невредим.

Правоохранительные органы предупреждают родителей следить за детьми и не оставлять их без присмотра.