Двухлетний ребенок из села Киштельница Теленештского района пропал в субботу вечером, а после нескольких часов поисков усилиями полиции и местных жителей, девочку нашли в 5 км от дома.
По данным полиции, в субботу вечером, около 20.00, девочка вышла со двора и ушла в неизвестном направлении, передает Молдпрес.
Сразу после того, как полиция была уведомлена о пропаже ребенка, полицейские Теленешт совместно со спасателями и местными жителями приступили к поискам, которые продолжались всю ночь.
Малышка была найдена сторожем только около 6:00 утра. Она находилась в 5 км от дома, вблизи фруктового сада. Ребенок спал на земле, цел и невредим.
Правоохранительные органы предупреждают родителей следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
Комментарии
- На столичном кладбище воруют кресты с могил и сдают их на металлолом
- В Кишиневе мужчина ехал в маршрутке, наполовину высунувшись из окна
- Массовое отравление в Бачойском детском саду: число пострадавших выросло до 31-го человека
- В столице задержана банда воров, специализирующаяся на квартирных и автомобильных кражах
- Полиция задержала сотрудника страховой компании подозреваемого в организации мошеннической схемы
- Трагедия в Ниспоренском районе: мужчина убил гражданскую жену, а потом покончил с собой
- В Кишинёве мужчина хладнокровно застрелил собаку на глазах у ребёнка
- Четверо граждан Молдовы заблудились накануне вечером в лесу в Румынии
- На водохранилище «Костешты—Стынка» перевернулась лодка: Четверых детей и двоих взрослых спасли
- Пожар в Одессе: трое людей находятся в тяжелом состоянии
- Пожары в лесах России и Канады нагревают климат Земли
- Во Франции начинается саммит G7
- Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
- Гороскоп на 24 августа
- На таможнях Молдовы образовались огромные очереди
- Между Германией и Румынией разразился дипломатический скандал
- Работники столичного салона красоты в знак протеста сменили форму парикмахеров на одежду заключенных. ФОТО
- В Испании третий человек умер от листериоза
- Москвичка с ребенком на руках разогналась до 140 км/ч. Видео
- Проводник поезда пытался за взятку провезти из Молдовы в Одессу "пассажира-невидимку"
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei