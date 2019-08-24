На таможнях Молдовы образовались огромные очереди

Движение через три пункта пересечения границы сегодня затруднено. ﻿По данным Пограничной полиции, с 3:30 по направлению выезда из страны увеличилось время ожидания на КПП Паланка. К 08.30 поток транспортных средств не уменьшился.

Также, затруднено движение через КПП Тудора. Очереди на въезде в Украину, на КПП Староказачье, простираются до молдавской стороны.

На выезде из страны через КПП Крива-Мамалига сформировалась очередь из около ста транспортных средств. На постах пополнен штат сотрудников, в том числе из состава пограничников Северного регионального управления. Очередь удалось сократить до 30 автомобилей, а время ожидания не превышает 30 минут.

Власти объявили, что в ближайшие дни пограничные посты будут работать на полную мощность, так как ожидается увеличение числа пересечений границы.

Вместе с тем, Таможенная служба уточнила, что в связи с четырехдневными каникулами на День Независимости, все таможенные посты будут работать без перерывов, с привлечением всего персонала.