Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон.
За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel, передает УНИАН.
Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке». Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов.
На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов. В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.
Комментарии
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