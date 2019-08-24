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Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире
// фото: Reuters
12:12, 24 Aug 2019
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон.

За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel, передает УНИАН. 

Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке». Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов.

На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов. В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.





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