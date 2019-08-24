В городе Биарриц на юго-западе Франции в субботу, 24 августа, стартует саммит "Большой семерки".
Согласно программе саммита, вечером в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон будет встречать и приветствовать глав государств и правительств G7. Далее лидеры соберутся на неформальный ужин, пишет Корреспондент.
В воскресенье встреча высокого уровня начнется с рабочей сессии, посвященной вопросам безопасности и обороны, а также глобальной экономике, экономическому росту и торговле.
Лидеры особое внимание уделят Украине, ситуации в Иране, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.
Далее в формате рабочего обеда главы государств и правительств G7 вместе с приглашенными партнерами обсудят главную проблематику саммита - борьбу с неравенством, включая предложения в преодолении гендерного неравенства.
Следующая рабочая сессия во второй день саммита будет посвящена партнерству с Африкой.
В воскресенье вечером лидеры соберутся на ужин в расширенном формате - вместе с супругами.
В понедельник, в заключительный день саммита, главы государств и правительств обсудят проблемы климата, защиты биологического разнообразия и океанов, а также проведут рабочую сессию по вопросу цифровой трансформации.
Отмечается, что Франция, которая в этом году председательствует в G7, главным приоритетом саммита определила борьбу с неравенством.
"Новый формат саммита в Биаррице, который включает партнерские страны, в частности африканские, а также ключевых представителей гражданского общества, предоставит общие ответы, как бороться со всеми формами неравенства", - заявили в французском председательстве.
Для достижения этой цели Франция определила пять приоритетов: борьба с неравенством возможностей, продвижение гендерного равенства, обеспечение доступа к образованию и высококачественной медицине; уменьшение неравенства в защите планеты посредством финансирования мероприятий по предотвращению изменений климата, которая основывается на сохранении биоразнообразия и океанов; принятие мер во имя мира, противодействие угрозам безопасности, терроризму, которые ослабляют основополагающие принципы обществ; использование возможностей, созданных цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, с целью продвижения этических и ориентированных на человека вопросов; восстановление равноправного партнерства с Африкой.
С целью обсуждения и решения проблем неравенства на саммит в Биаррице приглашены лидеры восьми стран-партнеров: Австралия, Чили, Индия, Южная Африка, Буркина Фасо, Сенегал, Руанда и ЮАР.
"Большая семерка", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, Канады, а также Европейского Союза. Эти наиболее экономически развитые мировые державы составляют 50% глобальной экономики, разделяют общие ценности свободы и демократии, имеют коллективное стремление решать самые глобальные проблемы планеты.
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