ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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