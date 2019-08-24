Бывший вице-премьер Александр Муравский жестко раскритиковал заявление глава минэкономики Вадима Брынзана, отметившего, что граждане сами виноваты в повышении тарифов на электроэнергию. Муравский написал в Facebook, что и он, будучи минором экономики, часто подвергался критики со стороны людей, когда вместо зарплаты им выдавали колоши. Однако он заявил, что каждый раз брал на себя ответственность за свои действия и никогда не позволял себе обвинять людей, как недавно это сделал Вадим Брынзан.
Бывший вице-премьер написал, что ожидает от Брынзана решений и, если же он решился стать министром, то должен понимать, что власть подразумевает ответственность и умение принимать решения, невзирая на критику.
Муравский считает, что цинично обвинять граждан в росте тарифов и в том, что они не потребовали подорожаний от бывшего руководства.
Напомним, тарифы на электроэнергию повысили по требованию поставщиков. Теперь потребители Gas Natural Fenosa будут платить 1,89 леев за киловатт в час, что на 10 банов дороже, чем раньше. А для жителей северный районов электроэнергия подорожала на 32 бана. Им киловатт в час обойдется теперь в 2,23 леев. Накануне нынешний министр экономики Вадим Брынзан ответил на вопрос журналистов радио "Свободная Европа", о том, знает ли он, что граждане не довольны, правительством, которое только пришло к власти, и уже повысило тарифы, ответил, что в этом они виноваты сами, поскольку не требовали своевременного повышения цен.
"Почему они тогда не приходили и не били кулаком по столу, и не спрашивали, почему тарифы не повысили. Почему, например, НАРЭ не повысило цены тогда, когда это было необходимо. Почему они снизили цену на газ, когда ее надо было оставить на прежнем уровне", - заявил министр экономики Вадим Брызан.
Напомним, в прошлом году по инициативе правительства Павла Филипа тариф на электроэнергию снизили для потребителей Gas Natural Fenosa на 20 банов за киловатт в час, а для жителей северных районов на 21 бан.
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