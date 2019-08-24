Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге.
Головные боли начали мучить мужчину еще когда ему было 29 лет, в 1989 году, сообщает УНИАН со ссылкой на AsiaOne.
Мужчина вспоминает, что первые симптомы нездорового состояния у него проявились тогда же: во время карточной игры внезапно затряслись конечности, изо рта пошла пена, он потерял сознание.
С тех пор мужчина ходил по врачам, принимал назначенные лекарства, однако ему не ставало легче. Лишь в июле 2019 года его направили на МРТ, которое и показало наличие в мозге червя.
Хирурги извлекли паразита длиной десять сантиметров. Врачи говорят, что червь мог попасть в организм мужчины с зараженной водой.
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