Интерпол объявил Илана Шора в розыск. Сейчас бывший депутат находится в Израиле. Если он попытается выехать в другую страну, которая является членом организации, его задержат и экстрагируют в Молдову. Это информацию подтвердил глава молдавского Интерпола Виорел Ценциу.
Напомним, на прошлой неделе, Илана Шора лишили депутатской неприкосновенности по запросы исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу. За проголосовали представители альянса ПСРМ-АКУМ, а также демократы.
В стою очередь депутаты партии "ШОР" назвали случившееся дешевой демонстрацией, организованной по личной просьбе президента Игоря Додона и покинули зал.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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