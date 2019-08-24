Открытие детсадов перенесли: Руслан Кодряну раскритиковал нынешнее руководство за попытку перезапуска его проектов

Хотят присвоить себе чужие заслуги. Бывший исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну раскритиковал нынешнее руководство за попытку перезапуска его проектов в преддверии местных выборов. В частности речь идет о семи детских садах, которые должны были открыться в сентябре, однако их ремонт приостановили. По словам Кодряну, это сделали намеренно.

"Не надо ссылаться на отсутствие денег или контрактов с предприятиями. Все было. Работы начались в срок и 1 сентября объекты следовало сдать в эксплуатацию, но они делают за счет детей политику. Дождутся, когда начнется избирательная компания и начнут устраивать торжества с перерезанием красных ленточек", - сказал Руслан Кодряну.

На строительной площадке 79-го детсада на Ботанике рабочие практически живут. Между тем прораб не смог ответить, почему ремонт не будет завершен в срок, а строители спят на территории дошкольного заведения.

Почти также обстоят дела с ремонтом одного из помещений в лицее имени Кирилла и Мефодия, в котором должны были открыть детский сад. По словам Кодряну, там работы должны были завершить 15 августа. Отделку стен там даже не начинали.

Глава управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу заявила на днях, что подрядчики, ответственные за работы в семи детсадах, не ограничены в сроках. По ее словам, детсады будут открыты в октябре.

Между тем бывший исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну настаивает, что в контракте предусмотрен более ранний срок завершения работ.

"Такого просто не может быть, чтобы в контракте не был указан срок завершения работ. Любой контракт содержит срок выполнения. Тем более, что касается контрактов на строительные работы", - сказал Кодряну.

На ремонт семи детских садом муниципальные власти выделили 43 миллионов леев.