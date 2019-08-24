Более 800 детей из приютов и детдомов взяли за последние 12 лет

Умение быть родителем. Более 800 детей из приютов и детдомов взяли за последние 12 лет на воспитание профессиональные родители. Хотя еще в 2007 году на такой шаг решились всего около 40 семей. Марина и Владимир Григориу из Оргеевского района взяли на воспитание двух девочек. Первая попала в их семью шесть лет назад.

Мария говорит, что они с мужем долго готовились к этому важному шагу. Но спустя время супруги приняли в семью еще одну девочку. Они говорят, что ни разу не пожалели о принятом решении.

"Очень хорошо. Жизнь изменилась. Есть смысл. Мы рады. Не бойтесь, кто еще не взять ребенка с приюта. Ничего плохого в этом нет", - рассказал глава семейства.

Сегодня дружная семья живет в собственном доме. Несмотря на скромный доход, родители обеспечивают всем необходимым дочек и по настоящему гордятся ими.

Специалисты говорят, что принятие детей их приютов и детдомов помогает им лучше адаптироваться в обществе и стать более социальными.

"Число родителей, берущих под опеку детей растет, поскольку растет число детей, которые оказываются в ситуации риска. Профессиональные родители дают возможность ребенку снова вернуться в семью, потому что даже самые современные детдома или центры размещения не заменят родительскую любовь", - заявила и.о. главы управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

Профессиональным родителям выплачивают ежемесячное пособие на ребенка в размере 2000 леев.