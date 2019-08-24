Заправка бытовых баллонов на АЗС запрещена

Заправка на АЗС бытовых баллонов запрещена в соответствии с действующим законодательством. Об этом уточняет Министерство экономики в ответе на ряд обращений граждан о невозможности заправлять бытовые газовые баллоны на автозаправочных станциях, передает ipn.md.

Так, по данным Минэкономики, заправка бытовых или технологических баллонов осуществляется на газораспределительных и газонаполнительных станциях (ГГС) или на газораспределительных станциях (ГС).

Кроме того, распределение, транспортировка, периодическая техническая проверка и т. д. этих баллонов производится специализированными предприятиями, имеющие положительное заключение на экспертизу, выданное экспертным органом в области промышленной безопасности.

„В соответствии с действующими нормативными актами, заправка бытовых или технологических баллонов разрешается только на газораспределительных и газонаполнительных станциях, или на газораспределительных станциях”, - говорится в ответе.

Министерство экономики заявляет, что лицензия на розничную продажу сжиженного газа на заправочных станциях, выданная каждой станции Национальным агентством по регулированию в энергетике, позволяет владельцам продавать сжиженный газ только для автотранспорта.

„На данный момент нет никакой лицензии, которая позволила бы заправлять бытовые или технологические баллоны на автозаправочных станциях”, - говорится в ответе.

По данным Минэкономики, рынок нефтепродуктов Республики Молдова работает в условиях рыночной экономики, и из-за отсутствия спроса со стороны потребителей большинство ГГС и ГС были закрыты.

Согласно информации, представленной Агентством технического надзора, в начале 2019 года на территории Республики Молдова работали 2 ГГС, в муниципии Бэлць, в селе Буджак района Комрат и 24 ГС в ряде регионов страны. Министерство отмечает, что для решения проблемы в будущем разработало план действий по адаптации нормативной и законодательной базы, который будет реализован после утверждения центральными органами публичной власти. Кроме того, власти должны рассмотреть возможность осуществления деятельности по поставке и установке бытовых баллонов на дому специализированными компаниями.