Виктор Шелин: Ждали приезда Шойгу, как "Ястреба войны", а из России прилетел "Голубь мира"

Все политики, журналисты, дипломаты ждали приезда Сергея Шойгу, как "Ястреба войны", а из России прилетел "Голубь мира"! Такое заявление сделал лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин после того, как в ходе встречи с президентом Игорем Додон, прибывший в нашу страну с официальным визитом, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона приняла решение приступить к утилизации боеприпасов расположенных на складах в Приднестровье, и готова предоставить для этого необходимое оборудование.

"Таким образом Сергей Шойгу сделал предложение политическим элитам Кишинева и Тирасполя ускорить процесс реинтеграции Молдовы, так как после утилизации боеприпасов, вопрос вывода ограниченной группы российских войск станет неизбежным в военно техническом и политическом аспекте!", считает Виктор Шелин.

Лидер Социал-демократов добавил, что не решенной остается только задача взаимного доверия политических элит и разделенного молдавского народ.