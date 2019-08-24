Украина отмечает День Независимости

Украина отмечает сегодня День Независимости. Это государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины от Советского Союза, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.

Украина - государство в Восточной Европе, расположенное между Россией, Республикой Молдова, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей и Беларусью. Она разделена на 24 области. Столица Украины - город Киев, с населением около 2,8 млн. жителей. Другие города Украины - Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Севастополь, Черновцы, Винница, Тернополь и др.. Площадь страны составляет 603,7 тыс. кв. км, а население - более 47,7 млн. человек.

У Украины есть выход к Черному и Азовскому морям, а также к Дунаю. По территории страны протекают многочисленные реки, большинство из которых притоки Днепра, климат в стране умеренно-континентальный. Украина находится в зонах сосновых и смешанных лесов, лесостепи и степи. Экспортирует Украина железную руду, нефть, уголь, природный газ, сельскохозяйственную технику, пшеницу и сахар. Импортирует нефть, цветные металлы, химикаты, промышленные полуфабрикаты, электронные приборы и товары широкого потребления. Основными торговыми партнерами Украины являются Российская Федерация, Германия, Беларусь, Китай, Туркменистан и другие страны.

В марте 2018 года Украина стала претендентом на вступление в Североатлантический альянс, а в июне Верховная Рада приняла Закон «О национальной безопасности Украины», который подтвердил намерение страны вступить в ЕС и НАТО. Запад всегда поддерживал Украину на пути реформ и укрепления обороны.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Украиной были установлены 10 марта 1992 года. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине является Руслан Болбочан (с декабря 2015 года), а Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в нашей стране является Иван Гнатишин (с сентября 2015 года), сообщает Молдпресс.

Важной сферой взаимодействия между Кишиневом и Киевом является процесс политического урегулирования приднестровского конфликта, в рамках которого Украина в качестве государства-посредника последовательно продвигает позицию по урегулированию приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Республика Молдова также поддерживает Украину в урегулировании конфликта в восточных регионах и в ситуации с Крымом.

Объем внешней торговли между Республикой Молдова и Украиной в 2018 году, без учета внешнеэкономической деятельности экономических агентов из Приднестровского региона, составил $ 657,31 млн., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 14,2% ($575,54 млн.). Что касается объема внешней торговли, зарегистрированной в 2018 году, Украина занимает 5-е место среди стран-партнеров Республики Молдова с долей в 7,8%.

В 2018 году экспорт из Республики Молдова в Украину составил 80,298,3 тыс. долларов США. По сравнению с 2017 годом (64,921,4 тыс. долларов) экспорт товаров вырос на 23,7%. Основными экспортируемыми в Украину продуктами являются: семена подсолнечника 12,3%, вино и алкоголь 15,48%, лекарства 13,6%, газовые счетчики и др. В 2018 году импорт из Украины в Республику Молдова составил $ 576,997, $ 81 тыс., и по сравнению с 2017 годом ($510,619.33 тыс.) вырос на 13,0%. Основные импортируемые товары: масло и сыры 2.27%, пшеничная мука 1.47%, кондитерские изделия 2.19%, минеральная вода 2.28%, сигареты и табак 6.76%, электроэнергия 9.55%, лекарства 1, 95%, пластмассы 3,05%, ДСП 2,1%, металлические изделия 2,25%, кабель 2,71% и другие.