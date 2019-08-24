Украина отмечает сегодня День Независимости. Это государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины от Советского Союза, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.
Украина - государство в Восточной Европе, расположенное между Россией, Республикой Молдова, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей и Беларусью. Она разделена на 24 области. Столица Украины - город Киев, с населением около 2,8 млн. жителей. Другие города Украины - Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Севастополь, Черновцы, Винница, Тернополь и др.. Площадь страны составляет 603,7 тыс. кв. км, а население - более 47,7 млн. человек.
У Украины есть выход к Черному и Азовскому морям, а также к Дунаю. По территории страны протекают многочисленные реки, большинство из которых притоки Днепра, климат в стране умеренно-континентальный. Украина находится в зонах сосновых и смешанных лесов, лесостепи и степи. Экспортирует Украина железную руду, нефть, уголь, природный газ, сельскохозяйственную технику, пшеницу и сахар. Импортирует нефть, цветные металлы, химикаты, промышленные полуфабрикаты, электронные приборы и товары широкого потребления. Основными торговыми партнерами Украины являются Российская Федерация, Германия, Беларусь, Китай, Туркменистан и другие страны.
В марте 2018 года Украина стала претендентом на вступление в Североатлантический альянс, а в июне Верховная Рада приняла Закон «О национальной безопасности Украины», который подтвердил намерение страны вступить в ЕС и НАТО. Запад всегда поддерживал Украину на пути реформ и укрепления обороны.
Дипломатические отношения между Республикой Молдова и Украиной были установлены 10 марта 1992 года. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине является Руслан Болбочан (с декабря 2015 года), а Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в нашей стране является Иван Гнатишин (с сентября 2015 года), сообщает Молдпресс.
Важной сферой взаимодействия между Кишиневом и Киевом является процесс политического урегулирования приднестровского конфликта, в рамках которого Украина в качестве государства-посредника последовательно продвигает позицию по урегулированию приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Республика Молдова также поддерживает Украину в урегулировании конфликта в восточных регионах и в ситуации с Крымом.
Объем внешней торговли между Республикой Молдова и Украиной в 2018 году, без учета внешнеэкономической деятельности экономических агентов из Приднестровского региона, составил $ 657,31 млн., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 14,2% ($575,54 млн.). Что касается объема внешней торговли, зарегистрированной в 2018 году, Украина занимает 5-е место среди стран-партнеров Республики Молдова с долей в 7,8%.
В 2018 году экспорт из Республики Молдова в Украину составил 80,298,3 тыс. долларов США. По сравнению с 2017 годом (64,921,4 тыс. долларов) экспорт товаров вырос на 23,7%. Основными экспортируемыми в Украину продуктами являются: семена подсолнечника 12,3%, вино и алкоголь 15,48%, лекарства 13,6%, газовые счетчики и др. В 2018 году импорт из Украины в Республику Молдова составил $ 576,997, $ 81 тыс., и по сравнению с 2017 годом ($510,619.33 тыс.) вырос на 13,0%. Основные импортируемые товары: масло и сыры 2.27%, пшеничная мука 1.47%, кондитерские изделия 2.19%, минеральная вода 2.28%, сигареты и табак 6.76%, электроэнергия 9.55%, лекарства 1, 95%, пластмассы 3,05%, ДСП 2,1%, металлические изделия 2,25%, кабель 2,71% и другие.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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