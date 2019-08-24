Диетолог назвала безопасную для здоровья суточную дозу грибов

Специалисты по питанию объяснили, как получить от грибов больше пользы для здоровья. Неправильное употребление грибов может в значительной степени навредить организму, передает Народная правда.

Грибы часто называют одним из лучших продуктов в осеннем рационе питания. Блюда из грибов способствуют лучшему усвоению кальция, оздоравливая тем самым зубы и кости, а также усиливают защитный потенциал иммунной системы человека, пишет Вести-UA.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала о том, как следует употреблять грибы, чтобы не навредить здоровью.

Эксперт отметила, что чрезмерное употребление грибов способно вывести из строя даже здоровый организм. Прежде всего, из-за слишком сильного пристрастия к грибным блюдам страдают органы желудочно-кишечного тракта.

«Употреблять в пищу грибы следует не чаще двух раз в неделю порциями чуть больше 100-120 граммов», – подчеркнула диетолог Антонина Стародубова.

Также врач рассказала о том, что пищевая ценность грибов зависит от их возраста. В пищу нужно употреблять только молодые грибы – они полны витаминов и не успели собрать в себе высокую концентрацию потенциальных токсинов, как это может произойти со старыми грибами. Не стоит забывать, что грибы способны накапливать вредные вещества, которые они извлекают из почвы.

В свою очередь врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что грибы – это идеальное дополнение к рациону тех, кто пытается похудеть: они низкокалорийны, а клетчатка, содержащаяся в них, улучшает пищеварение.

Однако специалист пояснил: грибы лучше не есть беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям – для них это тяжелая пища способна вызвать расстройство желудка.