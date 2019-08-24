Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel. Об этом рассказали на презентации новых проектов Disney.
Подробности о картине пока не раскрываются. Сам актёр никак не комментирует информацию, пишет life.
Комментарии
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