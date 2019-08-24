Сменили сценический образ на фартук и стали на несколько дней официантами в одной из столичных кондитерских. Чаевые будут пережданы на благотворительность. Закупят школьные принадлежности для детей из малоимущих семей Ново-Аненского и Хынчештского районов. Участие в проекте приняла и телеведущая Лили Лозан.
Лили Лозан удовольствием участвует в акции, и надеется, что ее усилия не пройдут даром. С задачей на время сменить профессию ведущая справилась на ура, передает prime.md.
"Всё учила на ходу, заработала первые чаевые и очень счастлива, что можем помочь детям и творим хорошие дела", - сказала ведущая Prima Oră, Лили Лозан.
Предприниматель Ольга Цэпордей тоже не раздумывая приняла участие в социальной кампании.
"Думаю, такое в нашей стране делают впервые. Хорошая идея. Не тяжело, особенно учитывая, что идею мы продвигали в соцсетях и приглашали людей. Сейчас вот, люди рассчитались за этим столом и оставили чаевые в 500 процентов, т.е 300 леев", - сказала предприниматель Ольга Цэпордей.
Мне понравилась идея, молодцы авторы, хорошо что привлекли наших звёзд, потому что люди оставляют им большие чаевые.
Собрать удалось 32 тысячи леев, организаторы надеются, что этой суммы хватит, чтобы закупить нужные товары для школы для малоимущих семей.
"Дети не могут позволить себе элементарных вещей, мы решили провести открытую акцию, хотя работа велась и в частном порядке. Наша цель - собрать средства для обеспечения ста детей всем необходимым для школы", - сказала организатор Алина Флоря.
Комментарии
- В Кишиневе отмечают 75 годовщину освобождения Молдовы от фашизма
- Заправка бытовых баллонов на АЗС запрещена
- В Молдове растет число детей взятых под опеку
- Открытие детсадов перенесли: Руслан Кодряну раскритиковал нынешнее руководство за попытку перезапуска его проектов
- На таможнях Молдовы образовались огромные очереди
- Работники столичного салона красоты в знак протеста сменили форму парикмахеров на одежду заключенных. ФОТО
- Рабочие провели тестирование музыкального фонтана у Долины роз
- Проводник поезда пытался за взятку провезти из Молдовы в Одессу "пассажира-невидимку"
- В октябре пройдет фестиваль классической музыки Moldo Crescendo
- В Молдове в этом году ожидается рекордный урожай винограда
- Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
- В Кишиневе отмечают 75 годовщину освобождения Молдовы от фашизма
- В Эмиратах жена подала на развод, потому что ее муж “слишком добрый”
- Названы самые вредные для организма привычки
- Звезды помогают детям. Благодаря акции, 100 ребятишек получат необходимое к школе
- Виктор Шелин: Ждали приезда Шойгу, как "Ястреба войны", а из России прилетел "Голубь мира"
- Двухлетняя девочка пропал в Теленештах и была найдена в 5 км от дома
- Врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва под Северодвинском
- Интерпол объявил Илана Шора в розыск
- Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Кишинев
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки
- Восемь продуктов для быстрой очистки и восстановления печени
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вечер лучше провести в кругу семьи.
|Banca Nationala a Moldovei