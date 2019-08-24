Звезды помогают детям. Благодаря акции, 100 ребятишек получат необходимое к школе

Сменили сценический образ на фартук и стали на несколько дней официантами в одной из столичных кондитерских. Чаевые будут пережданы на благотворительность. Закупят школьные принадлежности для детей из малоимущих семей Ново-Аненского и Хынчештского районов. Участие в проекте приняла и телеведущая Лили Лозан.

Лили Лозан удовольствием участвует в акции, и надеется, что ее усилия не пройдут даром. С задачей на время сменить профессию ведущая справилась на ура, передает prime.md.

"Всё учила на ходу, заработала первые чаевые и очень счастлива, что можем помочь детям и творим хорошие дела", - сказала ведущая Prima Oră, Лили Лозан.

Предприниматель Ольга Цэпордей тоже не раздумывая приняла участие в социальной кампании.

"Думаю, такое в нашей стране делают впервые. Хорошая идея. Не тяжело, особенно учитывая, что идею мы продвигали в соцсетях и приглашали людей. Сейчас вот, люди рассчитались за этим столом и оставили чаевые в 500 процентов, т.е 300 леев", - сказала предприниматель Ольга Цэпордей.

Мне понравилась идея, молодцы авторы, хорошо что привлекли наших звёзд, потому что люди оставляют им большие чаевые.

Собрать удалось 32 тысячи леев, организаторы надеются, что этой суммы хватит, чтобы закупить нужные товары для школы для малоимущих семей.

"Дети не могут позволить себе элементарных вещей, мы решили провести открытую акцию, хотя работа велась и в частном порядке. Наша цель - собрать средства для обеспечения ста детей всем необходимым для школы", - сказала организатор Алина Флоря.