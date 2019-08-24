В Объединенных Арабских Эмиратах женщина обратилась в суд, чтобы развестись с мужем, потому что его доброта превратила ее жизнь в “ад”. Об этом сообщает Khaleej Times в субботу, 24 августа.
Пара жената уже год, и за это время между ними не было никаких ссор, а мужчина время от времени готовил есть и помогал по дому. Поэтому недовольная жена обратилась в шариатский суд эмирата Эль-Фуджейра.
“Я подавлена его чрезмерной любовью и заботой. Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не это безусловное прислуживание”, - аргументировала свою позицию жена.
Она сказала в суде, что мечтает хотя бы об одном дне ссоры, потому что муж всегда ее прощал и заваливал цветами. Мужчина не считает себя в чем-то виноватым, передает Корреспондент.
“Я хочу быть идеальным мужем. Несправедливо судить о браке по первому году, и каждый может учиться на своих ошибках”, - сказал он.
Суд отложил рассмотрение дела о разводе, чтобы дать супругам шанс помириться.
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