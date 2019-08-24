В Кишиневе отмечают 75 годовщину освобождения Молдовы от фашизма

Утром 24 августа президент Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаный возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность" в честь 75-ой годовщины освобождения Молдовы от фашизма.

"Я считаю, что это важный праздник для всех граждан Республики Молдова. Мы должны сделать все возможное, чтобы передать эту память следующим поколениям", - сказал президент страны Игорь Додон.

Отметим, на этой неделе в Молдове 23 августа также объявили Днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Правительство объявило минуту молчания в память пострадавших и погибших, а на зданиях госучреждений приспускали государственные флаги. В то же время президент Игорь Додон проигнорировал это решение и заявил, что день траура может быть учрежден только указом президента.