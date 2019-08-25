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Молдавские фермеры приступили к сбору урожая сахарной свеклы
// фото: из открытых источников
10:11, 25 Aug 2019
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Фермеры приступили к сбору урожая сахарной свеклы. В этом году начали на две недели раньше обычного срока. Аграрии говорят, что иначе засуха может сказаться на качестве корнеплода.

У фермера Виктора Хропотинского из села Антоновка Дрокиевского района свеклой засажено более двух с половиной тысяч гектаров. Он говорит, что в этом году урожай будет хорошим.

"Уровень сахара превышает 16,5%, то есть качество свеклы очень хорошее. Видите, поле чистое, без травы, мы привезли в Молдову европейскую технологию, самую современную", - отметил фермер из села Антоновка Виктор Хропотинский.

Собранный урожай Виктор Хропотинский как и другие местные фермеры отправляет на Дрокиевский сахарный завод. Туда ежедневно поступает свыше 3600 тонн сахарной свеклы, которую сразу же отправляют на производство.

"Когда на улице 30-ти градусная жара, в таких условиях невозможно хранить свеклу, поэтому мы вынуждены работать буквально на колесах", - добавил Виктор Хропотинский.

Тонну свеклы фермеры продают по 700 леев. Производители сахара отмечают, что хотя в мире цены на их продукцию падают, они стараются поддерживать их на прежнем уровне.

"В прошлом году наша компания впервые понесла потери, но мы всё же пытаемся сохранить эту отрасль, так как она является одной из самых важных на севере Молдовы. В этой области задействованы более 25 тысяч человек", - подытожил сотрудник сахарного завода Анатолий Городенко.

В этом году сахарной свеклой засеяли 16 тысяч гектаров, это на четыре тысячи меньше, чем в 2018-м году.




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