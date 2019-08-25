Центральную площадь Кишинева перекроют на несколько дней из-за репетиций парада

Движение транспорта в центре Кишинева будет ограничено. Так, с одиннадцати часов ночи сегодняшнего дня и до пяти утра 28-ого августа будет перекрыт проспект Штефана Великого, от улицы Бэнулеску-Бодони до улицы Пушкина.

Это связано с репетицией парада и другими мероприятиями по случаю Дня независимости Республики Молдова. Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. С ними можно ознакомиться на сайте столичной мэрии.

Полиция призывает водителей соблюдать временные дорожные знаки и по возможности избегать этот район столицы.