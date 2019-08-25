Эксперты: рыночная цена дома главы НЦБК Руслана Флочи достигает 130 тысяч евро

Жилье стоимостью в два с половиной миллиона леев. В такую сумму оценивается дом главы Национального центра по борьбе с коррупцией Руслана Флочи. В своей декларации о доходах он указал, что дом стоит меньше миллиона леев. В то же время, эксперты в сфере недвижимости считают, что рыночная цена объекта намного выше.

Дом главы НЦБК находится в коммуне Чореску. Руслан Флоча стал его владельцем в 2014 году, будучи начальником одного из управлений НЦБК. Для издания Ziarul de Gardă Руслан Флоча заявил, что дом он построил самостоятельно, а большая часть вложений приходится на его тестя и тещу.

В декларации о доходах главы НЦБК также указана квартира площадью в 29 квадратных метров, два участка под строительство, один сельскохозяйственный участок и автомобиль 2016 года производства. Руслан Флоча был назначен директором НЦБК в результате конкурса парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. Перед этим он работал главой аппарата президента Игоря Додона. Флоча был также советником Зинаиды Гречаный, когда она занимала пост премьер-министра.

Как пишут СМИ, новый глава НЦБК живёт по соседству с сыном Гречаный. После назначения на должность главы НЦБК некоторые политики и представители гражданского общества заявили, что Центр стал подконтрольным Игорю Додону, которого они называют человеком Москвы. Назначение Флочи по политическому критерию признали и партнёры Игоря Додона по альянсу.

Ранее Майя Санду согласилась с тем, что попытка деполитизировать НЦБК потерпела неудачу, даже несмотря на проведение конкурса. Руслан Флоча был недоступен для комментариев, его телефон отключён.