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В Харькове обрушился автомобильный мост
// фото: полиция Харьковской области
12:15, 25 Aug 2019
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В Харькове произошло обрушение одной части автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, в результате происшествия пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто, пишет УНИАН.

Информация о событии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.




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