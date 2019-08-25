В Харькове произошло обрушение одной части автомобильного моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, в результате происшествия пострадавших лиц не имеет. Движение транспорта перекрыто, пишет УНИАН.
Информация о событии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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