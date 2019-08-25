СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.

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