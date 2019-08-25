С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

С греческого острова Самос из пяти гостиниц эвакуировали туристов из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что спасатели на автобусах эвакуировали более тысячи человек. Часть из них отправили морем, других перевезли внутри острова, передает life.

Пожар на острове начался в районе Месокампос. Его тушением занимается 31 пожарный. Задействованы 13 пожарных машин, четыре самолёта и два вертолёта. Позже к спасателям присоединилось 88 добровольцев со своими машинами.