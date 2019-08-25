Более 50 рыбаков приняли участие в Национальном турнире по фидерной ловле

Английские традиции на молдавской земле. Недалеко от столицы проходит Национальный турнир по фидерной ловле. В нем участвуют более 50 рыбаков, включая спортсменов из Румынии и Украины.

Для проведения турнира дамбу Гидигичского водохранилища разделили на сектора - у каждого участника должны быть равные условия ловли.

"Каждый этап соревнований длится пять часов, до их начала у спортсмена есть полтора часа на подготовку. Посмотрите, у спортсменов много современного оборудования, у каждого по пять-шесть удилищ", - рассказал главный арбитр турнира Корнелиу Бусуйок.

У каждого спортсмена своя тактика. Это касается не только дистанции лова, но и выбора прикормочных смесей, наживок и насадок.

"Ловим на опарыша, на дождевого червя и на мотыля. Их чаще всего используют как наживку. У каждого рыбака свой подход, в зависимости от предпочтений", - отметил участник турнира (Молдова) Лилиан Мегя.

"Кишиневские ребята ловят на мотыля, у нас его нет и это сказывается на улове. У нас только дождевой червь".

Один из участников турнира, Петру Дьяконицэ, приехал из Румынии. Спортивной рыбалкой он увлечен более 40 лет и называет ее искусством. В молдавском турнире по фидерной ловле он участвует второй год подряд.

"В Румынии у меня ферма по выращиванию червей. Также мы производим биоприкормку и наживки - все, что связано с рыбалкой. Надеемся занять место на подиуме, но пока только надеемся", - поделился участник турнира (Румыния) Петру Дьяконица.

Участвуют в турнире и спортсмены из Украины. Некоторые проехали свыше 500 километров.

Традиционно, за первым туром соревнований по фидерной ловле следует щедрый рыбацкий ужин.

"Мы сварили уху на 70 человек в этом казане. Тут есть карп, карась, свежие овощи, чеснок, острый перец и многое другое".

"Мы готовим летний салат, в нем много витаминов. Есть перец, помидоры и свежая капуста".

Участники соревнований отмечают, что высокая температура воды и воздуха сказались на улове. А вот на боевой настрой рыбаков метеоусловия не повлияли.

Турнир по фидерной ловле завершится сегодня вечером.