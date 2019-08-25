Названы десять врагов зубной эмали

Кандидат медицинских наук, стоматолог Дмитрий Смирнов в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал о продуктах, которые могут сильно навредить зубной эмали.

Одними из главных «вредителей» доктор назвал газированные напитки, которые разрушают бактериальную защитную пленку (пиликулу. — Ред.) на зубах, а содержащийся в них сахар подпитывает вредную микрофлору, пишет Известия.

Также к вредностям относятся леденцы, карамель, ириски и жевательные резинки, которые провоцируют размножение кариесогенной флоры во рту.

Доктор обратил внимание и на опасность каш, которые обволакивают зубы и таким образом способствуют развитию кариеса. Сюда же можно отнести не прожаренный желток, икру и сухофрукты, которые способны налипать на зубы и забиваться между ними. Поэтому Смирнов рекомендовал всегда чистить зубы после такой пищи.

Твердые ткани зуба также способны разрушить и кислые фрукты и соки. По словам врача, здесь не спасет даже употребление напитков через трубочку. Поэтому стоматолог посоветовал всегда прополаскивать рот или минуту пожевать резинку без содержания сахара.

Среди «врагов» оказались соусы и варенье. Первые могут оказывать негативное влияние на зубы из-за содержания кислот и сахара, а варенье не очень полезно из-за содержания мелких косточек, которые забиваются на поверхности зубов и между ними. Подобными свойствами обладает и салат из зеленой водоросли чука.

Последними вредными для зубов продуктами стали маринады, которые весьма разрушительно действует не только на зубы, но и на десны.