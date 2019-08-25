Житель Великобритании Марк Дэвис снял на видео мифическое существо. Он называет себя охотником за привидениями и утверждает, что «поймал» получеловека-полусову, о котором более ста лет ходят легенды, сообщает Daily Mirror.
По словам Дэвиса, это произошло на кладбище в Корнуолле. Именно там с 20-х годов прошлого века обитает это «чудище» и пугает местных жителей. Последний раз человека-сову якобы видели в 1976-м, передает Мир24.
Обнаружить существо охотнику за приведениями удалось с помощью специального прибора, который может регистрировать вспышки электромагнитной энергии. Дэвис рассказал, что человек-сова сидел на дереве и шипел, а затем пролетел прямо над его головой. Кроме того, после встречи с полусовой у напарника Дэвиса остались царапины на руке, а его камера поломалась.
Согласно легенде, впервые мифическое существо заметили две девочки в 20-х годах прошлого века. Человек-сова сидел на крыше церкви. У него были рога, крылья и горящие глаза. Отец малышек был так напуган, что решил немедленно уехать из Корнуолла. Об этом даже написали многие газеты. Местные говорят, что знают об этой истории, но не слышали о встречах с полусовой много лет.
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