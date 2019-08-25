Молдаванка погибла в серьезной аварии на севере Италии

Гражданка Молдовы погибла в ДТП на севере Италии. По предварительной информации, она не справилась с управлением, в результате чего ее машина упала в канал.

Очевидцы вызвали спасателей, которые быстро прибыли на место происшествия. Они вытащили автомобиль из канала, однако жизнь водительницы спасти не удалось.

Полицейские рассматривают две версии - либо женщина ехала на большой скорости, либо ей стало плохо за рулём. Результаты экспертизы должны установить точную причину происшествия.