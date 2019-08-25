Исследование, опубликованное в журнале научном журнале Current Biology, показало, что растения стали вымирать в 350 раз быстрее, чем в среднем за всю историю планеты.
Важными факторами вымирания стали сельское хозяйство и урбанизация. Согласно последнему отчету ООН, совсем недавно 571 вид растений был объявлен исчезнувшими, передает Мир24.
Вымирание происходило на Земле всегда – исследование отвечает на вопрос, увеличилась ли его скорость. Для этого ученые рассмотрели основные причины исчезновения 291 растения, когда это произошло, и насколько уникальными были виды.
Биологи пришли к выводу, что травянистые многолетники, такие как травы, особенно уязвимы для вымирания. В целом, темпы вымирания стали в 350 раз выше по сравнению с историческими показателями, а в течение следующих 80 лет скорость исчезновения современных растений превысит исторические значения в несколько тысяч раз.
Ученые предупреждают, что утрата биоразнообразия наряду с изменением климата являются одними из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством.
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