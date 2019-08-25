35-летний мужчина был найден мертвым у входа в дом, расположенный на улице Садовяну в городе Хынчешты. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили на теле убитого следы насильственной смерти.
По данным правоохранительных органов, погибший распивал спиртные напитки вместе с другим мужчиной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и собутыльник мужчины нанес удар ножом в область сердца, а после скрылся с места преступления.
На данным момент сотрудники полиции Хынчешт разыскивают подозреваемого. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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ВЕСЫ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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