Во дворе жилого дома в Хынчештах обнаружили тело мужчины со следами насильственной сметри

35-летний мужчина был найден мертвым у входа в дом, расположенный на улице Садовяну в городе Хынчешты. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили на теле убитого следы насильственной смерти.

По данным правоохранительных органов, погибший распивал спиртные напитки вместе с другим мужчиной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и собутыльник мужчины нанес удар ножом в область сердца, а после скрылся с места преступления.

На данным момент сотрудники полиции Хынчешт разыскивают подозреваемого. Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.