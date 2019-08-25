Готовы ли вы потратить $35 тыс., чтобы клонировать своего любимого питомца - Пушка или Барсика? Именно за эту цену первая в стране компания по клонированию домашних животных в Китае клонирует котят.
Первое успешное клонирование кошки в Китае официально зафиксировано 21 июля 2019 г., когда на свет появился котенок по кличке Гарлик. Его клонировала компания Sinogene Biotechnology Company из Пекина. Эта же фирма два года назад успешно клонировала собаку, показав миру щенка по кличке Лун Лун. Представители Sinogene объявили, что намерены предлагать услуги по клонированию котов и кошек в дополнение к тем, что уже предлагали ранее для собак, передает вести.ru.
Клиенты, желающие клонировать своих кошек, должны будут выложить за эту услугу $35 400. Утешением им может служить тот факт, что клонирование собак обходится существенно дороже - $53 800. В компании сообщают, что в 2018 г. уже были сделаны генетические копии 20 собак, а в планах - клонирование 500 собак ежегодно в течение следующих пяти лет.
Для создания клона требуется получение клетки животного, которое собираются воспроизвести, а затем его перенос в суррогатную мать. Как пояснил научный сотрудник Китайской академии наук Лай Лянсюэ, вся процедура занимает около двух месяцев.
Клиенты уже есть: несколько человек забронировали возможность клонировать свою кошку после ее смерти.
Гарлик и та кошка, у которой были взяты клетки для клонирования, выглядят идентично, но имеют разный темперамент и характер. В Sinogene задумываются над тем, чтобы в будущем переносить воспоминания и характерные черты благодаря искусственному интеллекту или технологии человеко-машинного интерфейса.
В этом году компания также участвовала в создании клона щенка, который был выращен из генетического материала полицейской собаки, удостоенной множества наград. Представители Sinoegene утверждают, что клонирование могло бы стать лучшим способом сохранения генофонда таких животных и помогло бы сократить затраты на их обучение. Однако не все с этим согласны.
"Вы можете клонировать тело, но не душу", - было сказано в одном из комментариев на ресурсе Weibo.
Клонирование домашних животных является этически спорным бизнесом, хотя и потенциально очень прибыльным. По данным Китайской ассоциации производителей товаров для домашних животных, в стране очень распространена практика заведения домашних собак: в стране их зарегистрировано 50 млн. А статус второй страны в мире по количеству миллионеров среди населения способствует тому, что многие люди могли бы позволить себе такую услугу.
Тем не менее ученые выразили озабоченность по поводу благополучия собак, используемых для инкубации генетических клонов. Они содержатся в лабораториях, питаются гормонами и подвергаются операции для имплантации клонированного эмбриона.
Даже Барбара Стрейзанд высказала свои опасения: ее клонированный котон-де-тулеар (порода миниатюрных домашних собак) отличался от оригинала.
Помимо психологических особенностей питомца, которые зависят от индивидуального опыта и окружения, даже внешний вид клона может отличаться от исходного животного. Первый клонированный кот по кличке СиСи (сокращенно от Copy Cat) был генетически идентичен оригиналу, но рисунок на его шерсти, который сформировался в утробе матери, отличался от ожидаемого.
Это вряд ли обескуражит ученых, особенно в Китае. В прошлом году китайские исследователи клонировали обезьян, генетически отредактированных для возникновения психических заболеваний, а также получили здоровых мышей из генетического материала двух самок.
Кроме того, в прошлом году ученый из Китая заявил, что создал первых генетически отредактированных человеческих детей. Исследователь вскоре был осужден властями и исчез из общественной жизни, поэтому его заявление так и не было подтверждено.
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