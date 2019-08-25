Отсутствие воды и сливных бочков, стаи мух: в Кишиневе из 17 общественных туалетов работают только 13

Неприятный запах, отсутствие воды и сливных бочков, стаи мух. Это не кадры из фильма-катастрофы, а реальность столичных общественных туалетов. Всего в Кишиневе их семнадцать, однако работают только 13.

Еще в одном крупном парке Кишинева - Валя Морилор - из трех существующих туалетов работают только два. Оба находятся в запущенном состоянии - без воды, системы слива, мыла и туалетной бумаги. В муниципальном предприятии "Autosalubritate", которое отвечает за обслуживание общественных туалетов, от проблемы открещиваются.

"Все туалеты, которые находятся у нас на балансе, работают круглосуточно, у нас есть специальная бригада, которая их обслуживает. Убираем там три раза в неделю, привозим воду. Когда поступают вызовы от граждан - мы выводим дополнительную технику", - заявил заместитель директора „Autosalubritate" Александр Бажура.

На вопрос отремонтируют ли существующие туалеты на предприятии ответить затруднились.

"Сегодня у нас есть утвержденный бюджет, на деньги из которого мы уже начали строительство трех новых уборных с пандусами для людей, с особыми физическими потребностями, чтобы хоть как-то соответствовать норме", - отметил Александр Бажура.

На ремонт и постройку новых общественных туалетов мэрия выделила 5 миллионов леев.