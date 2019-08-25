Netflix анонсировала продолжение культового сериала "Во все тяжкие"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма El Camino, который должен статть продолжением культового драматического сериала «Во все тяжкие» от американского канала AMC.

Судя по информации со страниц Netflix в соцсетях, в фильме раскроют судьбу одного из главных персонажей сериала – Джесси Пинкмана. Там же указана важная для проекта дата – 11 октября, но состоится ли в этот день премьера ленты, не уточняется, пишет УНИАН.



Фанаты сериала в комментариях отмечают, что название нового фильма отсылает к финалу шоу: в нем Пинкман уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino. В тизере ленты показана сцена допроса одно из персонажей оригинального сериала, «Тощего Пита».



