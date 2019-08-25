Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма El Camino, который должен статть продолжением культового драматического сериала «Во все тяжкие» от американского канала AMC.
Судя по информации со страниц Netflix в соцсетях, в фильме раскроют судьбу одного из главных персонажей сериала – Джесси Пинкмана. Там же указана важная для проекта дата – 11 октября, но состоится ли в этот день премьера ленты, не уточняется, пишет УНИАН.
Фанаты сериала в комментариях отмечают, что название нового фильма отсылает к финалу шоу: в нем Пинкман уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino. В тизере ленты показана сцена допроса одно из персонажей оригинального сериала, «Тощего Пита».
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