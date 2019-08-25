Шокирующий случай в Фалештском районе: мужчина поджег дочь, а затем покончил с собой

Поджег родную дочь, а затем попытался покончить с собой. На такой безумный шаг решился 47-летний мужчина из села Нэвырнец Фалештского района. Поводом стала размолвка с супругой - она работает в Италии и сообщила, что нашла другого возлюбленного.

Проживающие в том же доме тесть и теща мужчины говорят, что ночью они почувствовали сильный запах бензина. Зайдя в соседнюю комнату, в которой находилась девочка, они увидели зятя, держащего в руках зажигалку. Он запер дверь изнутри и зажег огонь. Пожилые люди выбежали на улицу, следом за ними вышел зять. На их глазах он нанес себе несколько порезов в область шеи.

Мужчина, который является гражданином Азербайджана, доставлен в Фалештскую районную больницу в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело.