Врачи объяснили, кому вредно есть рис

Рис — полезная крупа, которая полна минералов и витаминов. Однако далеко не всем можно употреблять рис. Большинство негативных отзывов со стороны врачей и ученых уходит в адрес шлифованного белого риса. Однако любой сорт имеет некоторые возможные побочные действия и может обладать определенными противопоказаниями.

Некоторые сорта противопоказанно употреблять во время серьезных заболеваний ЖКТ и при травмах слизистой оболочки внутренних органов, пишет Вести-UA.

Белый рис не следует есть диабетикам. Также он насыщает в меньшей степени, при этом наделен большим количеством быстрых углеводов — это может спровоцировать ожирение.

В ряде случаев ненормированное поедание риса способствует возникновению геморроя, анальных трещин за счет частых запоров.

Нешлифованный рис может иногда вызывать метеоризм.

Противопоказания:

Аллергические реакции в таком случае необходимо отказаться от пропаренного и белого риса.

Нельзя сочетать злак с продуктами, в которых много жира.

Отдельные сорта не следует комбинировать с цитрусовыми.

При врожденной склонности к запорам любой рис нужно есть с осторожностью и не очень часто.

Недоваренный рис необходимо исключить людям с чувствительным желудком, кишечником.