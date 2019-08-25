В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла, сообщает AP.
Полиция говорит, что авария произошла рано утром в воскресенье, 25 августа, после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте и его преследовал патруль, передает Корреспондент.
Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.
Полиция спасла 11 мигрантов из тонущего фургона, разбив его окна, но одна из женщин умерла в больнице.
На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на своей южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами-членами Европейского союза.
Комментарии
- Борис Джонсон: Великобритания не обязана выплачивать в полном объеме отступные в случае Brexit без сделки
- В Гонконге продолжаются протесты: полиция впервые применила водометы
- С греческого острова Самос из-за лесных пожаров эвакуировали туристов
- В Харькове обрушился автомобильный мост
- В Бразилии увеличилось число пожаров
- Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
- Украина отмечает День Независимости
- Пожары в лесах России и Канады нагревают климат Земли
- Во Франции начинается саммит G7
- Жители Гонконга устроили живую цепь на 45 км
- В США мальчик случайно нашел зуб мамонта
- Эксперт рассказал о способах снизить вред от смартфона
- Гороскоп на 26 августа: кому астрологи обещают везение, а кому – неудачи
- Борис Джонсон: Великобритания не обязана выплачивать в полном объеме отступные в случае Brexit без сделки
- В Хорватии фургон с мигрантами упал в реку, погибла женщина
- Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
- В Кишиневе отмечают 75 годовщину освобождения Молдовы от фашизма
- Пожар на Ботанике: загорелась квартира в многоэтажном доме
- Cерьезное ДТП на трассе Кишинев-Хынчешты: загорелся автомобиль. ВИДЕО
- NASA расследует первое в истории преступление в космосе
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- Внимание, родители: новомодные "слаймы" опасны для здоровья детей
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- В сети показали видео природной катастрофы в Азовском море
- Решение о назначении Владимира Цуркана председателем КС могут отменить
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Будьте осторожны с компьютером.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei