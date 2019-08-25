Великобритания не обязана выплачивать в полном объеме отступные в размере £39 млрд ($48 млрд) в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице.
"Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что £39 млрд, собственно говоря, больше не должны", - сказал он.
Таким образом, глава британского правительства подтвердил распространенную СМИ информацию, что Лондон по своему усмотрению уменьшит размер отступных за выход страны из ЕС с £39 млрд до 9 млрд ($11 млрд) в случае реализации Brexit с отсутствием сделки. Как подчеркнула газета The Mail on Sunday, отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до £7 млрд ($8,6 млрд), пишет tass.ru.
Джонсон выразил уверенность в скором заключении соглашения об условиях Brexit, передает его слова Sky News.
"Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение... мы должны подготовиться к выходу [из Евросоюза] без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут", - сказал он.
Джонсон назвал "мертвым" Соглашение о выходе, достигнутое ранее премьер-министром Терезой Мэй в ходе переговоров с европейскими лидерами, поскольку его трижды отклонил парламент Соединенного Королевства.Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента не смогли одобрить проект соглашения об условиях Brexit. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.
После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).
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