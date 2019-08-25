Гороскоп на 26 августа: кому астрологи обещают везение, а кому – неудачи

Звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, 26 августа могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Скромность в этот день – это явный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих.

Наоборот, не бойтесь быть яркими, смелыми, настойчивыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. 26 августа лучше слегка похвастаться, чем умолчать о своих достижениях, пишет УНИАН.

Овен

Овен рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать ради собственных целей. Возможно, Овна попросят принять участие в каком-либо событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и предположениями для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Овну 26 августа держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.

Телец

Тельца 29 августа способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапные чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Тельца. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что как бы ему не хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Близнецы

Близнецы рискуют столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на них, а может, Близнецы сами почувствуют завистливый укол в чей-либо адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Близнецам 26 августа избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше их собственных. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.



Рак

Практически в любых делах Раком 26 августа будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме. Прежде всего азартность Рака будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Рака во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Лев

События 26 августа вполне способны поставить Льва в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Лев в этот день не хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Льва просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – она будет у Льва на высоте, делая его невероятно проницательным.

Дева



День склоняет Деву попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Девы есть любимый человек, ей стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если Дева одинока, она будет настежь открыта для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, 26 августа Дева может отлично проявить себя в творчестве: ее правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Весы

У Весов могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Им будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Весы может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Звезды гороскопа советуют Весам 26 августа не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Им стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Скорпион

Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Скорпиона! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, поэтому Скорпиону стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Скорпиону повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал. Если же Скорпион собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем 26 августа, ему для этого не найти.



Стрелец

Переполнить чашу терпения Стрельца будет несложно – она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Стрелец и внимания бы не обратил, 26 августа способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек, а также критики окружающих. Чтобы в один, не очень прекрасный момент, эмоции Стрельца не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Стрельца безмятежностью.

Козерог

26 августа окружающим трудно ожидать от Козерога логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Козерог будет находиться под властью желаний и внезапных порывов. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Козерогу стоит завтра прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Водолей

Водолей может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут красить все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по поводу, Водолей будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Водолей 26 августа удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким!

Рыбы

Отличительной чертой гороскопа Рыб является то, что они сумеют, если захотят, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Рыбам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Чтобы этот сценарий осуществился, Рыбам 26 августа достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой ситуации.





