Сотрудник малайзийского университета Perdana University Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, как уменьшить вредное воздействие мобильных телефонов на организм человека.
Во-первых, покупать нужно такой телефон, который можно обхватить своим большим и указательным пальцами. Это избавит от онемения, боли в большом пальце, запястье, шее и спине. Исследование доступно на сайте университета, пишет news.ru.
Во-вторых, текст на телефоне желательно набирать двумя руками.
Третье правило от малайзийского специалиста гласит, что держать гаджет лучше всего на уровне груди, подбородка или глаз. Тогда у пользователя шея будет находиться в естественном положении, что избавит от ряда заболеваний позвоночника.
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