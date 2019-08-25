Эксперт рассказал о способах снизить вред от смартфона

Сотрудник малайзийского университета Perdana University Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, как уменьшить вредное воздействие мобильных телефонов на организм человека.

Во-первых, покупать нужно такой телефон, который можно обхватить своим большим и указательным пальцами. Это избавит от онемения, боли в большом пальце, запястье, шее и спине. Исследование доступно на сайте университета, пишет news.ru.

Во-вторых, текст на телефоне желательно набирать двумя руками.

Третье правило от малайзийского специалиста гласит, что держать гаджет лучше всего на уровне груди, подбородка или глаз. Тогда у пользователя шея будет находиться в естественном положении, что избавит от ряда заболеваний позвоночника.