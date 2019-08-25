Пожар на Ботанике: Очевидцы утверждают, что у спасателей не было необходимого оборудования

Пожилая жительница столицы попала в больницу с ожогами первой и второй степени. Она пострадала в пожаре в собственной квартире.

Возгорание произошло в девятиэтажном доме, его жильцы заметили огонь и вызвали пожарных. По словам очевидцев, прибыли они с опозданием.

Жильцы также уверяют, что у спасателей не было всего необходимого оборудования.

"Сначала приехала бригада только с водой, а потом, примерно через 15-20 минут, приехала ещё одна машина с лестницей".

"У них не было лестницы, чтоб подняться на третий этаж. Что это такое?! Потому что здесь не горит дом Додона, правильно? Жена на 9-м месяце беременности, я вытащил её через окно".

В пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям отвергают обвинения и говорят, что пожарные прибыли на место происшествия быстро.

"Звонок в службу 112 получили в восемь ноль четыре. На место были отправлены два экипажа спасателей и пожарных. В восемь двенадцать экипажи работали по локализации и ликвидации пожара", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

В то же время, пресс-службе Инспектората признают, что машина с лестницей подъехала немного позже.

"Лестница не требовалась, так как шла речь о первом этаже. Именно в том месте пожарные начали локализацию очага возгорания. Спасатели эвакуировали двух человек из зоны риска на верхних этажах - женщину и ребёнка", - добавила Лилиана Пушкашу.

Спасатели устанавливают причины возгорания.