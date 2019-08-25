Более ста жителей Каушанского района вышли на протест: "Хотим асфальтированную дорогу!"

"Хотим асфальтированную дорогу!". С таким лозунгом вышли на протест более ста жителей шести сел Каушанского района. По их словам, они больше не намерены мириться с состоянием дороги протяженностью в 15 километров, связывающей их населенные пункты.

Местные жители говорят, что за последние 40 лет эту дорогу не ремонтировали ни разу. Ее состояние ухудшается с каждым годом, так как по ней ездят и грузовики.

Жители сел дали властям 60 дней на раздумье. Если за это время решения проблемы не предложат, они грозят заблокировать дорогу.

"Основа этой дороги из щебня и песка. Ее ни разу не ремонтировали. Ещё в советские времена начали ремонт, но до конца ничего не сделано до сих пор", - заявил мэр села Чуфлешть Сергей Пырлог.

На протест пригласили министра экономики Вадима Брынзана и премьера Майю Санду. Чиновники на встречу не приехали.

Для ремонта 15 километров дороги необходимо более 20 миллионов леев.