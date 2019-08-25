Художница Кристина Жорян украсила своими работами остановку на въезде в село Бравича

"Вечность зародилось в селе". Этой фразой Лучиана Благи вдохновилась 28-летняя художница Кристина Жорян. Она украсила своими работами остановку на въезде в село Бравича Каларашского района. Работа заняла почти неделю.

"Какие-то идеи почерпнула из интернета, но основной пейзаж проработала сама. Пришла с несколькими набросками к нашему мэру, выбирали вместе. Импульсом стали слова Благи: ”Вечность зародилось в селе”, которые напоминают и о детстве", - рассказала художница Кристина Жорян.

Несмотря на то, что это далеко не первый настенный рисунок Кристины, она говорит, что работа над остановкой далась непросто.

"Цвета разные. Некоторые краски более капризно себя ведут. Я использую акриловые, иногда могу использовать и на водяной основе, но всегда делаю защитный слой, чтобы лучше и дольше держался рисунок", - отметила Кристина Жорян.

После такого успеха местные власти предложили Кристине украсить стены в детском саду.

"Сейчас рисую в детском саду на павильоне игровой площадки. Также на добровольной основе. Какие-то идеи из сказок, какие-то из мультфильмов. Выбираю яркие цвета, чтобы привлекало детей. Что-то весёлое, озорное, то что нравится детям", - добавила Кристина Жорян.

Местная мэрия перечислила деньги на приобретение необходимых красок. За работу Кристина денег не запросила.

"Очень хорошо и красиво, до сих пор у нас такого не было, чтобы кто-то по собственной инициативе делал такие вещи", - поделился мэр села Бравича Алексей Затик.

"Дети знают этих сказочных героев. Сейчас у нас идёт ремонт и когда дети придут 1 сентября, им будет интересно узнать что для них нарисовала Кристина", - подытожил директор детсада Прасковья Вулпе.

Настенные рисунки украшают города Каларашь и Яловены, где около 20 остановок превратились в настоящие произведения искусства.