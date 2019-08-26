В США частично обрушился торговый центр

Торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел около 07.00 утра (14.00 по Молдове). На место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих территорий, передает Корреспондент.

Взрыв случился около 08.00 утра (15.00 по Молдове). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания.