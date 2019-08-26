В Кишиневе состоялось открытие музыкального фонтана в парке "Долина роз"

В столичном парке Долина роз открыли музыкальный фонтан, реконструкция которого обошлась муниципальному бюджету в пять миллионов леев. Горожане пришли на церемонию целыми семьями.

Перестраивали фонтан почти полгода. Заняты в проекте были больше больше 30 специалистов.

"Мы хотели создать динамичное шоу. Фонтан состоит из 45 источников, каждый освещается светодиодными проекторами. Проект был достаточно сложным".

Завершилась церемония красочным фейерверком.