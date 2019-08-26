Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате столкновения вертолета и небольшого самолета в небе над Майоркой. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла в воскресенье около 13.35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета, передает УНИАН.
На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция. После столкновения обломки обоих летательных аппаратов попадали на частные подворья.
Пожарные сейчас борются с несколькими очагами пожаров, вызванных падением горящих обломков. Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.
Как сообщает Deutsche Welle, согласно данным властей испанского острова в микроблоге в Twitter, в результате аварии погибли семь человек.
На борту немецкого вертолета, кроме пилота, находилась семейная пара с двумя детьми, а пилот испанского самолета перевозил одного пассажира. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются.
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