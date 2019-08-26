В селе Абаклия прошел благотворительный концерт: деньги собирали на ремонт спортзала в местной школе

Благотворительный концерт устроили в селе Абаклия Бессарабского района. Деньги собирали на ремонт спортзала в местной школе. Артисты говорят, что с радостью приняли приглашение.

"Мы очень хотим, чтобы этим детям было где заниматься. Спортзал для них очень важен", - отметила певица Ольга Криворученко.

"Я здесь, чтобы помочь этим прекрасным людям и этому красивому селу. Детям нужен современный спортзал", - сказал певец Андриан Ливицкий.

Устроил концерт гражданский активист Тудор Кырлан.

"У меня есть друзья в Абаклии, они рассказали, что зал нуждается в ремонте. Я видел, в каких условиях занимаются дети, и понял, что им нужна помощь", - поделился организатор Тудор Кырлан.

По оценкам местных властей, нужно на ремонт 75 тысяч леев.

"Круглый год в зале занимаются около 40 детей. Тренеры есть, мы дали им площадь, но нужен ремонт", - подчеркнул мэр села Абаклия Виктор Никулица.

Школа, в которой находится спортзал, была закрыта в 13 году из-за недостаточного количества учеников. Живут в селе Абаклия живут около 5200 человек, в том числе почти 500 детей школьного возраста.