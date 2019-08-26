Благотворительный концерт устроили в селе Абаклия Бессарабского района. Деньги собирали на ремонт спортзала в местной школе. Артисты говорят, что с радостью приняли приглашение.
"Мы очень хотим, чтобы этим детям было где заниматься. Спортзал для них очень важен", - отметила певица Ольга Криворученко.
"Я здесь, чтобы помочь этим прекрасным людям и этому красивому селу. Детям нужен современный спортзал", - сказал певец Андриан Ливицкий.
Устроил концерт гражданский активист Тудор Кырлан.
"У меня есть друзья в Абаклии, они рассказали, что зал нуждается в ремонте. Я видел, в каких условиях занимаются дети, и понял, что им нужна помощь", - поделился организатор Тудор Кырлан.
По оценкам местных властей, нужно на ремонт 75 тысяч леев.
"Круглый год в зале занимаются около 40 детей. Тренеры есть, мы дали им площадь, но нужен ремонт", - подчеркнул мэр села Абаклия Виктор Никулица.
Школа, в которой находится спортзал, была закрыта в 13 году из-за недостаточного количества учеников. Живут в селе Абаклия живут около 5200 человек, в том числе почти 500 детей школьного возраста.
Комментарии
- В Кишиневе наградили лауреатов Национальной премии
- В Кишиневе состоялось открытие музыкального фонтана в парке "Долина роз"
- Центральную площадь Кишинева перекроют на три дня: Как будет ходить общественный транспорт
- Художница Кристина Жорян украсила своими работами остановку на въезде в село Бравича
- Более ста жителей Каушанского района вышли на протест: "Хотим асфальтированную дорогу!"
- Более 50 рыбаков приняли участие в Национальном турнире по фидерной ловле
- Эксперты: рыночная цена дома главы НЦБК Руслана Флочи достигает 130 тысяч евро
- Молдавские фермеры приступили к сбору урожая сахарной свеклы
- В Кишиневе отмечают 75 годовщину освобождения Молдовы от фашизма
- Звезды помогают детям. Благодаря акции, 100 ребятишек получат необходимое к школе
- В Кишиневе наградили лауреатов Национальной премии
- Психолог расшифровала каракули, которые люди рисуют на скучных совещаниях
- Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов
- Стало известно, кого сыграет Кит Харрингтон в новом фильме Marvel
- Пара из Британии нашла в чистом поле клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов
- Пожар на Ботанике: Очевидцы утверждают, что у спасателей не было необходимого оборудования
- Шокирующий случай в Фалештском районе: мужчина поджег дочь, а затем попытался покончил с собой
- Молдаванка погибла в серьезной аварии на севере Италии
- Художница Кристина Жорян украсила своими работами остановку на въезде в село Бравича
- Врачи объяснили, кому вредно есть рис
- В Молдову возвращается 35-градусная жара: синоптики объявили "желтый" код
- Решение о назначении Владимира Цуркана председателем КС могут отменить
- За выходные на дорогах страны произошло 28 ДТП: один человек погиб, 35 пострадали
- Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
- Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет до конца августа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможны проблемы с пищеварением. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei